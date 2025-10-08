Gustavo Salcedo volvió a pronunciarse públicamente luego de que el programa Magaly TV La Firme difundiera audios que confirmarían que él habría realizado un reglaje a su aún esposa Maju Mantilla, al productor Christian Rodríguez y a la esposa de este.

A pesar del escándalo, el deportista olímpico optó por enviar un potente mensaje en redes sociales, mostrándose firme frente a las acusaciones: “Dios da las peores batallas a sus mejores guerreros”, acompañando el mensaje con un emoji de brazo fuerte y una fotografía suya en la que aparece sin prendas en la parte inferior.

Aunque evitó referirse directamente a los audios difundidos, Salcedo reforzó su mensaje con una canción que reflejaría su estado emocional ante la polémica: “Me volveré de hierro para endurecer la piel y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo”, se escucha en el tema que agregó a su publicación.

De esta manera, Gustavo Salcedo dejó entrever que no piensa rendirse ante la exposición mediática ni las acusaciones en su contra, manteniendo una postura desafiante pese a que las pruebas presentadas por Magaly TV La Firme lo comprometen cada vez más.

