El malestar de Gustavo Salcedo, según lo revelado en el programa La noche habla, no se limitaba a los rumores de un posible romance entre Maju Mantilla y George Slebi. Para él, lo más duro habría sido la forma en la que ocurrió todo: la ausencia repentina de su esposa por más de un mes, en un viaje con el actor colombiano, mientras él quedaba a cargo de la familia.

En su testimonio, Alcántara sostuvo que Salcedo no solo le mostró pruebas, sino que también le expresó su indignación por la manera en que el público veía a su esposa: “Él decía ‘yo no puedo creer cómo la gente le cree a ella, que la vea como si fuese una santa, una carita dulce’“, relató la productora, dejando en claro que el empresario sentía un fuerte contraste entre la imagen pública de Maju y lo que vivía en privado.

“Simplemente, para él, ella lo abandonó con sus hijos. Eso es lo que él siente“, sentenció la productora, subrayando que el mayor golpe para el empresario habría sido quedarse de un momento a otro al frente de la familia.

