Guty Carrera sorprendió al recordar el mediático proceso legal que enfrentó en 2016 tras la denuncia por presunta violencia psicológica que le interpuso Alejandra Baigorria.

‘La rubia de Gamarra’ presentó la demanda hace casi una década, acompañada de grabaciones de discusiones que, según ella, evidenciaban una relación tormentosa. El tema acaparó titulares y la empresaria dio su versión en diversos programas de televisión.

“Tuve un problema, me denunciaron por violencia psicológica hace algunos años, fue Alejandra y todo el mundo la conoce”, señaló Guty en entrevista con Aldo Miyashiro.

El hijo de Edith Tapia recordó que el proceso fue archivado años después, aunque resaltó que las repercusiones fueron inmediatas para su carrera.

“En ese momento yo me quedé sin trabajo, no tenía oportunidad de nada. Yo estaba en Esto es Guerra, me separaron del canal sin ninguna explicación y con un comunicado a nivel nacional”, expresó.

¿Indirecta a Alejandra?

Durante la conversación, el exchico reality también fue consultado sobre si había tenido relaciones tóxicas. Su respuesta dejó entrever una posible alusión a Baigorria.

“Yo no he sido tóxico, pero he estado con mujeres bien tóxicas (…) Con una sí tengo una relación de respeto, con la otra definitivamente no”, afirmó.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO