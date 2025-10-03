Habla primo de Brenda del Castillo y Morena Verdi: “No tenían nada que ver en este mundo narco”, afirmó Federico, quien rechaza las versiones que intentan vincularlas con bandas criminales. El crimen ocurrió el 19 de septiembre y conmocionó a Buenos Aires, pues los cuerpos fueron hallados cinco días después con evidentes signos de tortura.

El familiar recordó que ambas jóvenes, de 20 años, fueron citadas con engaños a una cena en Argentina, donde terminaron cayendo en una trampa mortal. Aunque el peruano conocido como “Pequeño J”, de 20 años, es señalado como autor intelectual, la familia insiste en que existen más responsables detrás. El caso sigue bajo investigación, mientras crece la indignación social por la violencia del triple feminicidio.

