Los asistentes al concierto de Agua Marina relatan con horror que “la gente empezó a correr” cuando se desató el pánico durante las ráfagas de bala, confirmando que “todo fue un caos” en medio de la presentación que se desarrollaba con normalidad. Testigos presenciales detallan que el ataque ocurrió aproximadamente entre las 10:20 y 10:40 p.m., cuando la agrupación llevaba cerca de hora y media tocando, momento en que se escucharon claramente los disparos a pesar del volumen elevado de la música.

Adelia, una espectadora que disfrutaba del espectáculo con su esposo, recuerda que los músicos “se empezaron a desesperar” tras los primeros impactos, mientras el público comprendía la gravedad al ver cómo evacuaban a integrantes de la banda cargados entre varios. Un asistente que colaboró despejando el camino para la salida de vehículos cuestiona la ausencia de serenazgo y asegura que los gobernantes “no hacen nada” por garantizar seguridad en estos eventos.

