El podcast ‘Hablando Huevadas‘ invadió París con un show cargado de humor negro, cumpliendo el sueño de presentarse en el emblemático salón Gustave Eiffel, ubicado en la mismísima torre Eiffel. Magaly Medina, quien estuvo presente en el evento, aseguró que este logro trasciende lo económico, pues dudó que la producción haya generado ganancias debido al alto costo de alquiler y al equipo técnico que viajó desde Perú.

La popular ‘Urraca‘ especificó que las entradas oscilaron entre 200 euros para el acceso general y 400 euros para experiencias premium como la fotografía con los comediantes, justificando el precio por el exclusivo escenario europeo. Este histórico evento marca un hito para el humor peruano, demostrando que Jorge Luna y Ricardo Mendoza expanden su éxito internacional.

