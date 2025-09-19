El cuerpo de un hombre fue hallado sin vida en la vía del Metropolitano, específicamente en la avenida Universitaria cruce con Guillermo de la Fuente en el distrito de Comas, tras ser atropellado por un camión mientras realizaba sus labores de venta ambulante. Inicialmente se especuló sobre un posible crimen, ya que testigos reportaron que el cuerpo parecía haber sido arrojado desde un vehículo en movimiento, pero las cámaras de seguridad confirmaron que se trató de un trágico accidente. La víctima, identificada como un adulto mayor que se ganaba la vida vendiendo golosinas en los semáforos, fue arrollada al no percatarse del cambio de luz verde y quedar en un punto ciego del conductor del pesado vehículo.

El conductor del camión fue intervenido de inmediato por las autoridades y trasladado a la Comisaría de Universitaria junto con su unidad, mientras que el cuerpo de la víctima fue llevado a la Morgue Central de Lima para los trámites correspondientes. Personal de Criminalística y Serenazgo realizó las diligencias respectivas, descartando cualquier indicio de crimen tras revisar el footage de videovigilancia que muestra el momento exacto del accidente. Este lamentable hecho evidencia los riesgos que enfrentan diariamente los comerciantes informales que trabajan en calles con alto flujo vehicular, especialmente en intersecciones congestionadas donde la visibilidad limitada y la distracción pueden tener consecuencias

