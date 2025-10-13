Este lunes 13 de octubre, el grupo islamista Hamás completó la liberación de los últimos 20 rehenes israelíes vivos que permanecían en la Franja de Gaza. La operación se realizó en dos tandas y fue supervisada por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que trasladó a los cautivos hacia territorio israelí. La liberación marca un punto de inflexión en el conflicto, dos días después de que se iniciara el proceso con la entrega de siete personas.

Entre los liberados se encuentra Elkana Bohbot, ciudadano colombo-israelí, quien formó parte del segundo grupo entregado durante la jornada. Las imágenes del momento fueron transmitidas en pantallas gigantes en la Plaza de los Rehenes, en Tel Aviv, donde miles de ciudadanos celebraron entre lágrimas y aplausos.

Intercambio por presos palestinos

Como parte del acuerdo humanitario, Israel inició la excarcelación de 1.968 prisioneros palestinos, en lo que se considera uno de los mayores intercambios de los últimos años. La liberación de los rehenes fue una demanda clave tanto para el gobierno israelí como para Estados Unidos, que medió en el proceso a través de la administración Trump.

El primer grupo de siete rehenes fue entregado en el norte de Gaza poco después de las 7:00 a.m., hora local, mientras que los otros trece fueron liberados cerca del mediodía. Todos fueron trasladados por la Cruz Roja y recibidos por personal médico y de seguridad israelí.

Reacciones internacionales

La comunidad internacional ha celebrado el gesto como un avance hacia la desescalada del conflicto. El presidente Donald Trump, quien aterrizó en Israel como parte de su gira por Medio Oriente, calificó el hecho como “un nuevo comienzo para la paz en Gaza”. Organismos humanitarios han instado a ambas partes a continuar con medidas que prioricen la vida civil y el respeto a los derechos humanos.

Mientras tanto, familiares de los rehenes liberados expresaron su alivio y agradecimiento, aunque también pidieron justicia por los meses de cautiverio. “Hoy celebramos, pero no olvidamos lo que pasó”, dijo una madre en Tel Aviv.

¿Qué sigue para Gaza e Israel?

Aunque la liberación de los rehenes representa un avance, el conflicto entre Israel y Hamás sigue latente. Las autoridades israelíes han advertido que mantendrán sus operaciones de seguridad en Gaza, mientras que Hamás exige el cumplimiento total del acuerdo, incluyendo la liberación de presos políticos.

Analistas internacionales consideran que este intercambio podría abrir una ventana para negociaciones más amplias, aunque advierten que la situación sigue siendo frágil. Por ahora, el regreso de los rehenes marca un momento de esperanza en medio de una guerra que ha dejado miles de víctimas.