La lucha por llegar Mundial 2026 llega a su final con el encuentro Perú vs Paraguay, duelo que se disputará este martes 9 y usted podrá disfrutar de la previa y el partido desde las 4:30 de la tarde (hora peruana) por la señal de ATV y por ATV.pe la narración y reacciones desde la cabina del Estadio Nacional.

Historial

En el total de partidos jugados, incluyendo Eliminatorias y Copa América, Paraguay tiene una ligera ventaja. Sin embargo, la diferencia es mínima, y la tendencia reciente muestra un equilibrio en los resultados. Es una de las rivalidades más recurrentes en el fútbol sudamericano, con duelos que a menudo son muy físicos y de mucha fricción.

Últimos Encuentros

Eliminatorias para la Copa del Mundo 2026

7 de setiembre de 2023: El partido inaugural de las Eliminatorias se jugó en Paraguay y terminó en un empate sin goles (0-0). Fue un encuentro muy disputado donde ambos equipos no lograron abrir el marcador.

Eliminatorias para la Copa del Mundo 2022

29 de marzo de 2022: En el último partido de estas Eliminatorias, Perú venció a Paraguay por 2-0 en Lima. Este resultado fue crucial, ya que aseguró a la blanquirroja su pase al repechaje para el Mundial de Catar. Los goles fueron anotados por Gianluca Lapadula y Yoshimar Yotún.

8 de octubre de 2020: En el primer partido de estas Eliminatorias, disputado en Paraguay, el encuentro terminó en un emocionante empate 2-2. Los goles para Perú fueron un doblete de André Carrillo, mientras que para Paraguay anotó un doblete Ángel Romero.

Copa América 2021

2 de julio de 2021: Se enfrentaron en los cuartos de final y protagonizaron un vibrante empate 3-3 en los 90 minutos. El partido se definió en una dramática tanda de penales, donde Perú se impuso por 4-3 y avanzó a las semifinales del torneo.

