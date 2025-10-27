La hermana de Alejandra Baigorria llora al recibir apoyo, expresando con emoción que “a veces la familia te daña”, una declaración que surge tras las reacciones a su carta sobre los difíciles años de su infancia. Magaly Medina, quien aunque condena la violencia que la joven ejerció contra su madre durante la boda de Ale, pidió al público ser empático con ella. La conductora explicó que, cuando era una niña indefensa, no tuvo quién la defendiera y cargaba con un sentimiento de culpa por todo lo que ocurría a su alrededor.

Vea también: John Kelvin es captado en cariñitos con Alexa Samame, la chiclayana que ‘echó’ a Christian Domínguez

La joven afirmó que ahora, por fin, se tiene a sí misma como una persona consciente que puede sostenerse, a diferencia de cuando era una niña que intentaba sostener a los adultos. Agradeció los mensajes de solidaridad que recibió, destacando que el comunicado que compartió se convirtió en un grano de arena para otras personas que se sienten identificadas.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO