Thamara Medina, hermana menor de Alejandra Baigorria, abrió su corazón y sorprendió a sus seguidores al compartir un video donde relata los momentos más duros de su niñez. En una emotiva carta leída frente a cámara, confesó que creció en un ambiente marcado por la violencia y el miedo, junto a su madre, Verónica Alcalá.

“Hoy quiero contar una historia, la historia de una niña que creció rodeada de violencia, gritos y silencios en una casa donde el miedo era más constante que el amor”, inicia diciendo Thamara, quien aseguró que su objetivo no es señalar culpables, sino liberar su voz después de años de silencio.

En su testimonio, la joven recordó que durante su infancia los gestos de afecto eran escasos y, muchas veces, se confundían con episodios de agresión. “A veces había gestos de cariño, pero casi siempre estaban envueltos en el olor del alcohol, en la violencia o en la indiferencia más cruel. Crecí viendo golpes, gritos e insultos”, expresó con evidente carga emocional.

“Aprendí que el amor podía doler”

Thamara Medina confesó que, desde pequeña, interiorizó la violencia como una forma de amor y que aprendió a callar su dolor para sobrevivir. “Aprendí que el amor podía doler y que el silencio era una forma de protección. Me decían que exageraba, que la violencia no era tan grave. Aprendí a disimular el dolor y a sonreír aunque por dentro todo se apagara”, relató.

Con el tiempo, esa herida la llevó a reproducir patrones dañinos en su vida adulta. “Esa niña se convirtió en un eco de todo lo que vivió. Copió gritos, eligió vínculos que le recordaban el dolor y creyó que eso era la vida. Pero algo dentro de mí empezó a despertar, una fuerza que me decía que tenía que romper la cadena”, afirmó.

Polémica en boda de Alejandra Baigorria

La hermana de Alejandra también recordó el episodio ocurrido durante la boda de la empresaria en abril de 2025, cuando protagonizó un altercado con su madre, Verónica Alcalá. Asegura que aquel momento fue el detonante que la llevó a hablar públicamente.

“En una fiesta familiar, años después, esa niña, ya mujer, vio a su madre después de mucho tiempo. Pensó que podía manejarlo, pero bastó una mirada para que todo volviera. Nadie sabía lo que había detrás, cuántas veces había sido empujada o sacada de su propia casa. (…) No busco hacer daño, solo decir que hay infancias que duelen y madres que hieren. Hablar no es traicionar, es sanar”, señaló.

“Hoy abrazo a mi niña interior”

Thamara Medina La joven finalizó su mensaje dirigiéndose a quienes se identifiquen con su historia. “Hoy esa niña abraza a su yo del pasado. Le dice que ya pasó, que no fue su culpa, que sí merece amor y que puede construir una vida distinta. (…) Si tú te reconoces en estas palabras, quiero decirte que no estás sola. Tu dolor es válido. Contar tu historia no es debilidad, es valentía”.

