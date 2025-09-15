Una investigación exclusiva confirma que inescrupulosos venden información de clientes VIP de bancos, afectando incluso al círculo familiar de la más alta jefa de Estado. La base de datos filtrada, obtenida en el mercado negro de la avenida Wilson, contiene información sensible de María Nery Boluarte Zegarra, hermana de la presidenta Dina Boluarte, lo que demuestra la magnitud y gravedad de la vulneración. Los archivos, que los reporteros verificaron realizando llamadas a los números listados, incluyen datos completos como DNI, teléfonos fijos, domicilios y el límite exacto de las tarjetas de crédito de cada persona.

Este hallazgo evidencia que la filtración no discrimina perfiles, exponiendo por igual a ciudadanos comunes y a familiares de altos funcionarios a riesgos inminentes de extorsión y suplantación de identidad. El caso, que compromete la seguridad nacional al involucrar a una persona del entorno presidencial, exige una investigación urgente de las autoridades competentes para determinar el origen de la filtración y neutralizar esta red delictiva que opera con impunidad en el centro de Lima.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO