Sergio Baigorria, hermano de Alejandra Baigorria, decidió publicar un contundente comunicado en defensa de su madre, Verónica Alcalá, luego de las duras revelaciones que hizo su hermana menor, Thamara Medina, sobre su infancia y la relación con su familia. El joven aseguró que su madre atravesó situaciones muy difíciles y que, pese a ello, siempre luchó por sacar adelante a sus hijos.

“Yo estuve ahí y vi todo lo que mi mamá vivió. Sus exparejas la humillaron, la maltrataron y la abandonaron económicamente. Ella fue víctima de un daño muy profundo, de un maltrato tan fuerte que muchas veces no sabía cómo salir de ahí. Aun así, nunca se rindió. Hizo lo que pudo con las fuerzas que tenía, pagó todo, mantuvo a todos y sacó adelante a su familia cuando otros simplemente desaparecieron”, expresó Sergio en sus redes sociales.

El mensaje llega en medio de la polémica que desató Thamara Medina al compartir un video donde relató los duros momentos que habría vivido durante su niñez. En respuesta, el hijo de Verónica Alcalá pidió que no se hable de una historia sin conocerla completa y cuestionó directamente la ausencia del padre de su hermana.

“¿Dónde estaba tu papá en todo ese momento?”

A través de su comunicado, Sergio Baigorria hizo un llamado a no señalar solo a su madre y a considerar el contexto completo de la historia familiar. “No se puede hablar de una historia sin conocer la completa, ni ser selectivos con la verdad. Y me pregunto… ¿en dónde estaba tu papá en todo ese momento? Él también fue parte de esta historia”, manifestó, dejando entrever su molestia por las declaraciones públicas de su hermana.

Asimismo, subrayó que su madre “no tuvo ayuda” y que siempre enfrentó las dificultades sola. “Lo dio todo, incluso cuando no tenía nada. Por eso duele ver cómo se distorsionan los hechos. No busco desacreditar a nadie, pero yo también tengo mi historia. Y si algún día decido contarla, lo haré”, advirtió.

