Sergio Baigorria, hermano de Alejandra Baigorria, sorprendió al pronunciarse públicamente para respaldar a su madre, Verónica Alcalá, luego de las revelaciones de su media hermana, Thamara Medina, quien aseguró haber crecido en un ambiente de violencia y miedo.

“Solo tú y yo sabemos lo vivido, te amo y estoy orgulloso de ti, por lo guerrera que eres y el amor inmenso que tienes para dar. Estaré para cuidarte toda mi vida y gracias por existir y darme esta vida tan valiosa. Te amo, mamita”, escribió Sergio en Instagram, junto a una foto en la que aparece abrazando a su madre.

Aunque no mencionó directamente a Thamara, el mensaje fue interpretado por muchos usuarios como una respuesta a la carta publicada por la joven, en la que relató los episodios de maltrato que habría vivido durante su infancia. El gesto de Sergio dejó en evidencia la división familiar tras la difusión del video de su hermana, que ha generado un amplio debate en redes.

Las confesiones de Thamara Medina

En su video, Thamara relató que durante años calló los episodios de violencia que marcaban su hogar y que decidió hablar para liberarse del pasado. “Hoy quiero contar una historia. La historia de una niña que creció rodeada de violencia, gritos y silencios”, expresó. Por ahora, ni Alejandra Baigorria ni su madre han brindado declaraciones sobre las revelaciones ni sobre el mensaje de Sergio.

El incidente en la boda de Alejandra Baigorria

El enfrentamiento entre Thamara Medina y su madre, Verónica Alcalá, salió a la luz durante la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, en abril de 2025. Las imágenes del mostraron a la joven golpeando a su madre, lo que generó una ola de reacciones y marcó el inicio de una fractura pública en la familia Baigorria.

