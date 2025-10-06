El hermano de hombre asesinado por su esposa también habría sido objetivo de ella con presunta cómplice, según revela la investigación policial sobre el crimen de Alexander Valverde Laines, cuyo cuerpo fue encontrado en la maletera de un vehículo luego de permanecer ocho días bajo la cama de su domicilio. Las investigadas, identificadas como Keillys Arymar Aguilera Meneses (esposa de la víctima) y Katherine Bello Serrano (su concuñada), habrían planeado eliminar también al hermano de Alexander, quien estaba casado con Bello Serrano, según confirmó la División de Homicidios de la DRINCRI que realiza diligencias complementarias.

La intervención policial se produjo cuando Bello Serrano intentaba fugarse a Ecuador, siendo capturada en Piura con escasas pertenencias, mientras que Aguilar Aguilera había trasladado el cuerpo en descomposición al automóvil luego de convivir con él durante una semana. Ambas mujeres, de nacionalidad venezolana, utilizaron pastillas para dopar a la víctima antes de asfixiarlo el 21 de septiembre, según declaraciones de la propia Aguilera durante su captura, mientras las autoridades preparan pruebas luminol en la vivienda para determinar posibles complicidades adicionales.

