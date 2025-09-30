Mario Vizcarra, hermano del expresidente Martín Vizcarra, se perfila como candidato presidencial mientras enfrenta una investigación fiscal por presuntamente integrar una trama de corrupción en Tacna, conocida como “Los saqueadores de Ilabaya”. La Fiscalía señala que habría concertado con funcionarios municipales para el alquiler de maquinarias con sobrecostos que bordean los 5 millones de soles, un caso por el que en 2021 se solicitó para él comparecencia con restricciones. Esta situación jurídica contrasta con su inesperado ascenso en las encuestas presidenciales, donde ya empata con figuras políticas establecidas.

El candidato experimenta un crecimiento notable en intención de voto, escalando del 3% en agosto a un 7% a finales de septiembre según Ipsos, ubicándolo al mismo nivel que Keiko Fujimori. Este surgimiento electoral ocurre mientras el expresidente Martín Vizcarra cumple prisión preventiva por presunto cohecho pasivo propio en la cárcel de Barbadillo, contexto que no ha impedido que Mario Vizcarra capte la atención del electorado. Las autoridades continúan la investigación sobre su presunta participación en los hechos de corrupción que podrían determinar su futuro tanto político como legal.

