En una entrevista con Magaly Medina, la agrupación Hermanos Yaipén confirmó que Leslie Shaw no participará en su concierto de aniversario debido a un distanciamiento personal. Los integrantes explicaron que, aunque Shaw grabó con ellos anteriormente, “dejamos de ser amigos” y por ello no se le consideró como artista invitada, priorizando en su lugar a Michelle Soifer con quien grabaron el tema “Ojo por ojo”.

Los hermanos aclararon que los conflictos entre Shaw y Soifer son “pleitos ajenos” a ellos, pero al declararse “Michi Lovers” mostraron abierto apoyo a Soifer para el evento. Frente a esta postura, Magaly Medina bromeó señalando que en su programa son “Leslie Shaw Corazón”, marcando una diferencia de opinión frente a la decisión de la agrupación, que prefiere mantenerse al margen de la polémica pero no oculta sus preferencias artísticas y personales.

