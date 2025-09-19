En entrevista con Magaly Medina, los Hermanos Yaipén generaron expectativa sobre su concierto de aniversario número 25, prometiendo un espectáculo innovador con elementos nunca antes vistos. Al ser consultados sobre la invitación a Grupo 5, agrupación de su sobrino Christian Yaipén, los hermanos justificaron su ausencia señalando que están enfocados en los Billboard, mientras confirmaron que Orquesta Candela, de sus otros sobrinos, sí participará activamente.

Vea también: Hermanos Yaipén revelan que Leslie Shaw no estará en su concierto por aniversario: “Dejamos de ser amigos”

Magaly Medina recordó que Christian Yaipén también es familia directa, pero los Hermanos Yaipén enfatizaron que su concierto será “un show tremendo” que hablará por sí mismo. La agrupación, que celebra 25 años de trayectoria, prefiere que el público “saque sus propias conclusiones” tras presenciar el evento, marcando una clara diferenciación artística frente a otras agrupaciones familiares en la escena de la cumbia peruana.

