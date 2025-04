En la primera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2025, Alianza Lima sufrió una derrota por 1-0 frente a Libertad de Paraguay en el estadio Alejandro Villanueva. El debut en la fase de grupos evidenció que el rendimiento del equipo no estuvo a la altura de las expectativas, según reconoció el atacante “íntimo” Hernán Barcos.

El delantero analizó con honestidad la actuación del conjunto blanquiazul y admitió que no fue su mejor jornada. Con una actitud autocrítica, se mostró optimista respecto a la capacidad de recuperación del equipo para los próximos compromisos.

“Difícil porque no era lo que esperábamos, queríamos una victoria, pero no se dio. Hay que seguir mejorando. Hoy no hicimos un gran partido. Y nada, hay que ser autocrítico y mirar para adelante. El sábado tenemos otra final (clásico) y la semana que viene de vuelta a la Copa Libertadores. Creo que erramos mucho. Estuvimos muy imprecisos”, afirmó Barcos, haciendo hincapié en los errores cometidos durante el encuentro.

El atacante también puntualizó que la presión de querer acelerar el juego afectó negativamente el desempeño del equipo: “Por ahí el querer jugar rápido, nos jugó en contra porque hacíamos las cosas muy apresuradas más que jugar rápido. Tomamos malas decisiones. Pero bueno, eso se trabaja y se mejora”. Finalizó destacando que, a pesar de las imprecisiones, el ritmo y el esfuerzo se mantienen, señalando: “No, creo que no, creo que el equipo corrió, metió, hubo imprecisiones. Después del ritmo creo que el equipo lo tiene. No, de la misma forma que lo veníamos haciendo, trabajando, siendo autocrítico e ir mejorando en los aspectos que hay que mejorar”.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas NOTICIAS del DEPORTE y FÚTBOL PERUANO ONLINE