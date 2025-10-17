La tensión entre Christian Domínguez y su hija mayor, Camila Domínguez, ha escalado públicamente luego de que la adolescente se pronunciara en redes sociales con un mensaje directo y sin filtros: “Su obligación es darme de comer”. La joven respondió así a quienes la criticaron por no agradecer al cantante por cumplir con la pensión de alimentos.

Camila reapareció en TikTok tras una serie de transmisiones en las que Domínguez aseguró que sí cumple con sus responsabilidades económicas como padre. Sin embargo, la adolescente fue tajante al afirmar que eso no lo convierte en un buen padre. “No me hablen de que le agradezca, porque no tengo por qué hacerlo”, expresó.

Un conflicto que viene de años atrás

El enfrentamiento entre padre e hija no es nuevo. Según reveló la periodista Magaly Medina, los problemas entre Christian Domínguez y Camila se remontan a su separación con Karla Tarazona, madre de la joven. En una entrevista de archivo, el cantante ya había mencionado reclamos por la pensión, lo que evidencia que el conflicto familiar tiene larga data.

Además, personas cercanas al entorno del artista, como Norka Ascue, han salido en su defensa, acusando a Camila de “morder la mano que le dio de comer”. Estas declaraciones solo avivaron la polémica, provocando que la joven reafirme su postura y denuncie públicamente el abandono emocional por parte de su padre.

Christian Domínguez responde: “Buscaré ayuda profesional”

Ante la ola de críticas y el doloroso testimonio de su hija, Christian Domínguez declaró que está dispuesto a buscar ayuda profesional para mejorar su relación con Camila. “Si es necesario, buscaré ayuda psicológica”, dijo en una entrevista reciente, reconociendo que la situación lo ha afectado profundamente.

Mientras tanto, en redes sociales, la opinión pública se encuentra dividida. Algunos usuarios respaldan a Camila por alzar la voz y visibilizar su experiencia, mientras otros defienden al cantante por cumplir con sus obligaciones económicas. La controversia ha abierto un debate sobre la paternidad responsable y el rol emocional de los padres más allá del aspecto financiero.

