La hija mayor de Christian Domínguez expresó públicamente el cariño que aún siente por Isabel Acevedo durante una transmisión en vivo. La joven destacó el trato que recibió de parte de la expareja de su padre y la comparó con Karla Tarazona.

En su mensaje, Camila Domínguez remarcó que su opinión se basa únicamente en su experiencia personal, separando los conflictos entre adultos de la relación que ella tuvo con la bailarina.

“Lo que haya pasado son problemas de adultos, ella conmigo fue muy buena. El trato que ella me dio a mí fue muy bonito. Yo estoy hablando cómo experimenté eso”, sostuvo la hija del líder de la Gran Orquesta Internacional, quien incluso le envió un beso a Isabel Acevedo durante la transmisión y le dijo: “te quiero”.

Hija de Christian Domínguez marca distancia con Karla Tarazona

En contraste, Camila Domínguez dejó ver que no mantiene ningún tipo de vínculo con Karla Tarazona, actual pareja de su padre. La joven fue tajante al señalar que no se lleva bien con ella ni desea tener contacto.

“El tema de Karla, no me cae bien, no tengo comunicación con ella y no voy a tener comunicación con ella nunca. No me llevo bien con Karla, no me voy a llevar bien con Karla nunca, jamás en la vida. Ni con Karla ni con nadie”, afirmó sin titubeos.

“Son solo las mamás de mis hermanos”

No es la primera vez que Camila Domínguez se pronuncia sobre las exparejas de su padre. En una transmisión previa, ya había aclarado que no mantiene una relación cercana con Karla Tarazona ni con Pamela Franco.

“No me hablo con ella, no me llevo bien, no hablo con ella. Yo ahorita no tengo ninguna relación cercana con nadie, son las mamás de mis hermanos, nada más”, reiteró la joven, marcando nuevamente su distancia de las parejas de su padre, salvo de Isabel Acevedo.

