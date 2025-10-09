Camila Domínguez, hija del cantante Christian Domínguez y Melanie Martínez, volvió a pronunciarse contra Karla Tarazona, pareja actual de su padre, y esta vez reveló un episodio que la marcó profundamente.

Según relató, la conductora habría mostrado indiferencia cuando ella intentó comunicarse con su padre mientras se encontraba enferma, dejando entrever que su relación con la presentadora siempre fue tensa.

Durante una transmisión en vivo desde Punta Sal, Camila recordó aquel momento difícil en el que buscó apoyo de Karla sin obtener una respuesta empática: “Me dijo: ‘¡Ay! Si tu papá no te contesta no puedo hacer nada tampoco’”, contó la adolescente, dejando ver su molestia por la reacción de la pareja de su padre.

Un amigo que la acompañaba incluso recordó que ambos se encontraban en un chifa cuando ella empezó a sentirse mal y se desmayó.

“Estábamos en el chifa, me puse mal, me desmayé, se me pusieron las uñas moradas, me dio infección al estómago. Mi papá no me contestaba y la llamamos para ver si ella podía hacer que mi papá conteste y me respondió: ‘¿Qué estás mal?’. Sí, estoy mal, me ha pasado esto. ‘Ay si tu papá no te contesta, a mí tampoco me contesta, sorry no puedo hacer nada’ y me colgó”, relató Camila.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO