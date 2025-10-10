La hija de Christian Domínguez explotó contra su padre y Karla Tarazona, calificando a la conductora como “una mala persona” durante una transmisión en vivo que acapara titulares. Magaly Medina, en su programa, detalló cómo la adolescente utilizó sus redes sociales para expresar libremente sus emociones y revelar la difícil relación que mantiene con la pareja de su padre.

Vea también: Hija de ‘Tomate’ Barraza y Vanessa López se roba el show en entrevista ¿Y revela que sus padres son novios?

En su revelador testimonio, la joven no solo criticó a Tarazona, sino que también expuso detalles desconocidos de su relación con el cantante, afirmando que “casi nunca ha estado” para ella y recordando un episodio traumático de su infancia. Relató que a los seis años, su padre dejó de verla por un lapso de cuatro meses sin ofrecerle explicación alguna, un distanciamiento que, según su percepción, ha marcado su vínculo paternal de manera permanente.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO