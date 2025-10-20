La hija mayor de Christian Domínguez se quejó en redes sociales y reveló que el cumbiambero no la ha buscado ni llamado desde que hizo públicas sus quejas contra él. Además aseguró sentirse excluido de su vida y se refirió sobre los hijos de Karla Tarazona.

“Ya no quiero nada, ni su cariño ni su atención. (…) Cuando mi papá dio el mensaje a la nación, a mí no me mencionó en nada, solo le pidió disculpas a su familia y a sus hijos, algo en que yo no estaba incluida. Si yo no soy incluida en las mismas cosas en que debería ser incluida por ser su hija, no voy a pedir que me incluyan en nada más”, criticó.

Asimismo, cuestionó que su padre si esté presente en la vida de los hijos de Karla Tarazona y Leonard León, pero se olvide de ella. “Si él decide ser buen padrastro para gente que no son sus hijos, es su decisión. Yo ya no voy a pedir que sea presente en mi vida cuando no quiso ser parte por 16 años. (…) No me cabe en la cabeza cómo conmigo puede ser así, pero sí puede estar presente para otras personas”, agregó.

Finalmente, dio por terminada su relación con Christian Domínguez. “Yo ya no quiero absolutamente nada, no quiero cariño ni quiero que sea parte de mi vida ya. Sé que no he sido mala hija, siempre estuve para él, hasta en los momentos que más daño me hizo que fue cada escándalo que salió”, indicó.

