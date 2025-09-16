Camila Domínguez, hija mayor de Christian Domínguez, encendió la polémica tras realizar un en vivo en redes sociales y responder preguntas sobre las exparejas de su padre. Aunque muchos pensaban que tenía la mejor relación con Karla Tarazona, la joven sorprendió al confesar que fue Isabel Acevedo, conocida como la ‘Chabelita’, con quien mejor se llevó.

Durante la transmisión, la hija del cumbiambero no dudó en dar una respuesta que dejó a todos impactados. “¿Cuál? Tampoco respondería tan libremente porque puede ocasionar problemas, pero Isabel (Acevedo), te quiero“, dijo mientras le enviaba un beso volado.

Con estas palabras, Camila minimizó la polémica relación entre la bailarina y su padre, asegurando que eran “problemas de adultos” que no influían en la relación que mantiene con ella.

La declaración llamó la atención debido a que, en su momento, Isabel Acevedo fue señalada como la tercera en discordia durante la relación de Christian Domínguez con Karla Tarazona. Sin embargo, para la hija del cantante, esa etapa quedó en el pasado y no cambia la buena impresión que conserva de la popular ‘Chabelita’.

Isabel Acevedo reaparece en redes tras las confesiones de Camila

Muchos seguidores esperaban un pronunciamiento directo de Isabel Acevedo, pero la bailarina, actualmente casada y radicada en Estados Unidos, prefirió no hacer referencia al tema. A través de sus redes, se mostró enfocada en su negocio de belleza, compartiendo un video de su día a día.

