La hija mayor de Christian Domínguez sigue exponiendo sucesos que siguen dejando mal para al cantante de cumbia, pero sobre todo a la conductora de TV, Karla Tarazona, pese a este primer en mención asegurara que el tema lo manejaría de manera privada.

La joven no dudó en contar un episodio que vivió cuando se enfermó y —según su testimonio— no recibió apoyo de la actual pareja de su progenitor.

“Estaba en el chifa, me puse mal, muy mal, me desmayé, se me puso las uñas moradas y me dio una infección en el estómago. Mi papá no me contestaba y la llamé para ver si ella hacía que mi papá me conteste”, relató.

La respuesta de Tarazona -de acuerdo a su versión- no fue la que esperaba. “Me respondió y me dijo: ‘¿Ay estás mal?’. Le dije que sí, que estaba muy mal, que me había pasado tal y cuál cosa y me dijo: ‘Disculpa que no te conteste, a mí tampoco me contesta. No puedo hacer nada’. Luego me colgó”, declaró.

SIN APRECIO

Asimismo, la hija de Domínguez dejó entrever que su relación con Tarazona ha sido tensa durante años y aseguró que la conductora no siente aprecio por ella. “Créanme que ella no está llorando, se está riendo. Eso es lo que está haciendo porque nunca me ha querido y porque es mala persona”, expresó tajantemente.

Ante este escenario, Christian Domínguez intentó bajar la tensión y señaló a la prensa que este asunto lo tratará de forma privada. “Es un tema que veré bajo cuatro paredes y en familia”, declaró brevemente.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO