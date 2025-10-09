Camila Domínguez, hija del cantante Christian Domínguez y Melanie Martínez, volvió a pronunciarse tras las recientes declaraciones de su padre, quien pidió disculpas públicas a su actual pareja, Karla Tarazona, luego del escándalo familiar. Sin embargo, lejos de calmar las aguas, las palabras del cumbiambero generaron aún más enojo en su hija, quien expresó su indignación por no haber recibido una disculpa directa por su ausencia durante años.

Durante una transmisión en vivo en TikTok, la joven arremetió contra su padre, dejando claro que esperaba un gesto de arrepentimiento hacia ella: “Yo nomás esperé como un ‘discúlpame por haber estado ausente de tu vida 16 años’, pero no. No escuché nada de eso. Solo escuché que le agradeció por las cosas imaginarias ‘que hizo’ por sus hijos“, comentó Camila con evidente molestia.

Además, reveló que Christian Domínguez no se ha comunicado con ella pese a haber dicho que resolvería el tema de manera privada.

La hija del cantante también confesó que le dolió ver cómo su padre priorizaba hablar de Karla Tarazona antes que de su vínculo con ella: “Antes estaba más chiquita y yo hacía de todo por estar cerca de mi papá, no entendía lo que entiendo ahora… Yo hoy escuché su mensaje y me puse a llorar, me dio mucha impotencia. Para él yo soy ‘la menor de edad’, no soy su hija“, finalizó con tristeza.

