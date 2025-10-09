La hija de uno de los fundadores de Agua Marina, Leslie Quiroga, rompió su silencio en redes sociales tras el violento atentado contra la agrupación durante su concierto en el Círculo Militar de Chorrillos.

A través de un sentido mensaje publicado en redes sociales, Leslie agradeció las muestras de apoyo y oraciones que ha recibido su familia en estos difíciles momentos, además de confirmar que su padre se encuentra fuera de peligro.

“Amigos y familiares, agradecemos profundamente sus muestras de cariño, mensajes de preocupación y oraciones por mi papá Lucho. Actualmente se encuentra estable y fuera de peligro. Por las circunstancias se nos es difícil responder todos sus mensajes, pero de todo corazón los tenemos presentes. Continuemos orando por cada uno de los afectados en este terrible suceso. Un abrazo y bendiciones a todos”, expresó la hija del músico.

De acuerdo con información de América TV, los familiares de los heridos llegaron a la clínica Maison de Santé del Sur durante la madrugada para acompañar a los integrantes de la orquesta. El doctor Carlos Navarro, representante del centro médico, confirmó que tanto Luis como Manuel Quiroga permanecen estables y bajo observación médica.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO