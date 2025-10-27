El domingo 26 de octubre, mientras Jefferson Farfán celebraba su cumpleaños número 41 en Miami junto a su pareja Xiomy Kanashiro y sus hijos, una publicación de Maialen Farfán, su hija mayor, desató una ola de comentarios en redes sociales. La joven compartió en sus historias de Instagram una imagen celebrando el tricampeonato de Universitario de Deportes, equipo que venció 2-1 a ADT en Tarma y se coronó campeón por tercera vez consecutiva.

El gesto fue interpretado por muchos como una “traición” al exfutbolista, ídolo histórico de Alianza Lima, eterno rival de Universitario. “¿Maialen es crema? Qué fuerte justo en el cumpleaños de su papá”, comentaron usuarios en Instagram, mientras otros defendieron su derecho a elegir libremente su equipo favorito.

Jefferson Farfán celebra en Miami, pero su hija se roba la atención

Mientras tanto, Jefferson Farfán compartía imágenes de su celebración en Miami, disfrutando de paseos en yate y cenas exclusivas. “It’s my f***ing day”, escribió en una de sus publicaciones, sin hacer mención alguna al gesto de su hija. Aunque Adriano, su hijo con Melissa Klug, sí apareció en las fotos, Maialen fue la gran ausente en los registros compartidos por el exfutbolista.

La publicación de Maialen no solo sorprendió por el contexto, sino también por el silencio que mantuvo respecto al cumpleaños de su padre. Algunos medios señalaron que no hubo saludo público ni interacción en redes entre ambos.

Reacciones divididas entre hinchas y seguidores

La historia de Maialen fue celebrada por los hinchas cremas, quienes la tomaron como una inesperada muestra de apoyo. “Bienvenida a la familia merengue”, escribieron en sus comentarios. Por otro lado, los seguidores de Alianza Lima expresaron su desconcierto y algunos incluso pidieron que Farfán se pronuncie.

Hasta el momento, ni Jefferson ni Maialen han emitido declaraciones sobre el tema. Sin embargo, el episodio ha dejado claro que, incluso en el fútbol, las pasiones familiares pueden cruzarse con las rivalidades deportivas.

