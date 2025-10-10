Marcelo Tinelli y Milett Figueroa llegaron juntos a Lima para grabar parte de la segunda temporada del reality del conductor argentino, confirmando así que su relación continúa sólida pese a los rumores de ruptura. El presentador arribó al país acompañado de sus hijas, y aunque todo parecía alegría por el reencuentro familiar, Candelaria Tinelli fue quien terminó acaparando la atención en redes sociales con una confesión que conmovió a sus seguidores.

A través de su cuenta de Instagram, la hija del popular conductor argentino reveló que no la estaba pasando bien durante sus primeras horas en Perú, pues se encontraba muy afectada por haberse separado de su mascota.

“No paso ni un día y no puedo más de lo que la extraño a mi enana. Cada vez me cuesta más separarme de mis bebés”, escribió en una historia junto a la foto de su perrita, reflejando la tristeza que siente por estar lejos de ella.

Pese a su melancolía, Candelaria Tinelli también compartió imágenes más alegres de su llegada a Lima, entre ellas una cena en el reconocido restaurante Astrid & Gastón, donde se la vio acompañada de su padre y de Milett Figueroa. Así, la influencer dejó entrever que, aunque le cuesta adaptarse a la distancia de sus mascotas, disfruta del viaje familiar y del cariño del público peruano que los ha recibido con entusiasmo.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO