La hija de ‘Tomate’ Barraza y Vanessa López, la pequeña Emiliana, se robó el show en la entrevista familiar con un momento de picardía infantil que dejó a todos preguntándose: ¿Y revela que sus padres son novios? Magaly Medina, quien presentó el segmento en su programa, destacó el desparpajo y el humor “muy suelto” de la niña, quien sin timidez alguna le tomaba el pelo a sus progenitores. La situación escaló cuando Emiliana, respondiendo a una pregunta sobre si su papá tenía novia, afirmó que sí y, ante la curiosidad de su madre, aseguró que la afortunada se llamaba “Vanessa López”, desatando las carcajadas de la expareja.

Vea también: ‘Tomate’ Barraza y Vanessa López dejan atrás todas sus peleas por su hija: “No quiero volver a pasar por eso”

Este tierno episodio, que muestra la dinámica familiar tras su reciente reconciliación, fue analizado por la propia ‘Urraca’, quien recordó que los hijos de padres separados suelen albergar el deseo de un reencuentro. Magaly Medina añadió que, si bien el momento fue gracioso y genuino, “a veces no es bueno cuando ya están los padres separados, alentar ese tipo de ilusión”, reflexionando sobre la fina línea entre la fantasía infantil y la realidad.

