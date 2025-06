En una entrevista reciente, Valentina, la hija de Tula Rodríguez, sorprendió al revelar con total naturalidad que nació sin una oreja. Durante una conversación en el auto, la joven compartió esta parte íntima de su vida sin reparos, lo que incluso dejó desconcertada a su madre.

“Ahhh ¿Lo vamos a hablar aquí?”, le preguntó Tula, mientras Valentina relataba cómo de niña deseaba hacerse peinados con moños, pero no podía porque su madre trataba de protegerla: “Ja ja ja hijitaaa”, reaccionó Tula entre risas nerviosas en el programa Día D.

A pesar de la sorpresa de su madre, Valentina dejó en claro que no siente vergüenza ni tristeza por su condición. Contó abiertamente que tiene una prótesis y que no le importa lo que los demás piensen al respecto: “A mí me da igual lo que la gente piense, hasta ahora, mi mamá es la que es más cauta con ese tema”, comentó con firmeza.

Sueña con estudiar fonoaudiología

Más allá de su historia personal, Valentina expresó su deseo de hacer la diferencia en la vida de otros. Por eso, quiere estudiar fonoaudiología, una carrera dedicada a tratar trastornos relacionados con la comunicación humana: “No hay muchas personas fonoaudiólogas, por ejemplo, acá en el Perú. Y es una carrera que se necesita porque hay mucha gente que tiene discapacidad auditiva y no se hacen ver porque no saben”, explicó con convicción.

