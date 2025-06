Tula Rodríguez y su hija Valentina abrieron su corazón en una emotiva entrevista para ‘Día D’, donde recordaron los difíciles momentos que vivieron luego de que Javier Carmona cayera enfermo. Según explicó, todo ocurrió en agosto del 2018.

Vea también: Hija de Tula revela su discapacidad sin temor a críticas y la carrera que quiere estudiar para ayudar a jóvenes como ella

La conductora de televisión relató cómo su esposo sufrió el desprendimiento de la aorta, lo que derivó en una falta de oxígeno al cerebro y lo dejó en estado vegetativo. Valentina, por su parte, compartió que en ese crítico instante, Carmona no reconoció a su madre y llegó a decirle: “¿Quién eres? No me toques”.

La joven recordó el impacto de ver a su madre en shock por la reacción de Javier Carmona, quien había perdido el conocimiento mientras era trasladado en una camilla. Sin embargo, poco después, Carmona logró reconectarse y le dio a su hija un mensaje de fortaleza: “Ahí me dijo que no me preocupe que pase lo que pase todo estaría bien, fue lo último que me dijo”.

Un momento doloroso y de fortaleza familiar

Para Tula Rodríguez, este fue uno de los momentos más difíciles de su vida. Ver a Valentina enfrentando esa situación le provocó una profunda tristeza, pero también la motivó a mantenerse fuerte por el bienestar de su hija. “Se desconectó, yo la veía a Valentina y me daba pena que ella vea esa situación. De ahí conecto de nuevo”, recordó la conductora.

Valentina, por su parte, relató que el episodio en el que su padre no reconoció a su madre fue impactante, pero que el mensaje de calma que le dejó Carmona le dio fuerzas para afrontar el proceso. La joven enfatizó que, a pesar de todo, el amor y la unión familiar prevalecieron en los momentos más duros.

El legado de Javier Carmona en la vida de Valentina

La hija de Tula Rodríguez destacó que siempre estuvo junto a su padre hasta el último día, acompañada por su madre. “Estuvo tiempo acá en la casa con nosotras”, señaló Valentina, resaltando la importancia de la familia en la etapa final de Carmona.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO