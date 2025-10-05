Camila Domínguez, hija mayor del cantante Christian Domínguez, ha roto su silencio para expresar el profundo distanciamiento que mantiene con su padre y la tensión existente con la actual pareja de este, Karla Tarazona. Mediante una transmisión en vivo en sus redes sociales, la joven fue contundente al afirmar que no tiene ni tendrá buena relación con la figura televisiva.

Camila reveló que hace varios meses no mantiene contacto con Christian Domínguez, culpando directamente a Karla Tarazona como la principal responsable del alejamiento. “No me habla hace dos meses, no me da la atención que merezco porque se la da a otras personas”, expresó con tristeza e indignación. Además, contó que fingió aceptar la relación para mantenerse cerca de su padre, pero que ahora ya no está dispuesta a ello.

Rechazo y rotunda postura sobre Karla

La joven fue clara en dejar saber que no siente simpatía por Karla y aseguró que nunca llegará a tener una relación armoniosa con ella. “No me cae bien, no tengo comunicación con ella y no voy a tener comunicación con ella jamás en la vida”, dijo con firmeza. Esta postura refleja un rechazo profundo y reiterado por parte de Camila hacia la madrastra.

Camila explicó que no es la primera vez que su padre se aleja de ella cuando está en una relación sentimental con Karla Tarazona. Recordó que cuando tenía seis años vivió una situación similar, en la que Christian dejó de hablarle durante meses, y que fue su madre quien tuvo que cubrir esa ausencia paterna en su vida.

Reconocimiento a Isabel Acevedo, su madrastra favorita

En contraste, la joven destacó el buen trato recibido por Isabel Acevedo, pareja del cantante en una etapa anterior, a quien reconoció como la madrastra más cercana y afectuosa que ha tenido. “Ella conmigo fue muy buena”, señaló, diferenciando claramente la calidad de relación que mantiene con distintas figuras maternas en su vida.

La situación refleja la compleja dinámica familiar y los impactos emocionales que surgen cuando los conflictos interpersonales se trasladan a los hijos. Se espera que Christian Domínguez tome conciencia de la importancia de reconstruir vínculos afectivos y promover un ambiente de reconciliación y respeto para el bienestar de sus hijos.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO