En medio de la constante exposición mediática de Christian Domínguez y sus relaciones sentimentales, su hija mayor —fruto de su relación con Melanie Martínez— decidió hablar claro. Durante una transmisión en vivo en TikTok, respondió a las preguntas insistentes de sus seguidores sobre su relación con Pamela Franco, madre de su hermana menor. “No tengo comunicación con Pamela, ¿ok? No hablo con ella, no me llevo bien”, afirmó con firmeza.

La joven también aclaró que, aunque en redes sociales se les vio juntas en algunos videos, eso no reflejaba una relación cercana. “Solo tengo contacto con mi hermana. Y eso que tampoco la he estado viendo porque mi papá aún no me ha llevado”, agregó, dejando entrever que la dinámica familiar está marcada por la distancia y la falta de conexión.

“No soy convenida”: responde a las críticas

Ante los comentarios que la tildaban de oportunista por hablar del tema, la hija de Christian Domínguez fue contundente: “No soy convenida. Nadie estuvo en cuatro paredes, solo vieron lo superficial y de Internet. No deberían comentar como si supieran la historia”. Con estas palabras, pidió respeto y empatía, recordando que detrás de cada figura pública hay una historia personal que no siempre se conoce.

La joven también mencionó que, si le preguntan en algún programa o espacio público, dirá lo mismo. “Tampoco me gusta que mientan, eso es lo único”, señaló, dejando claro que su intención no es generar polémica, sino aclarar lo que considera una constante distorsión de su realidad familiar.

Christian Domínguez guarda silencio, pero el tema crece

Hasta el momento, Christian Domínguez no ha emitido declaraciones sobre lo dicho por su hija. Sin embargo, el tema ha generado debate en redes sociales, donde muchos usuarios han respaldado la sinceridad de la joven y cuestionado la exposición de menores en entornos mediáticos cargados de conflicto. Otros, en cambio, han pedido que se mantenga la privacidad familiar fuera del espectáculo.

Pamela Franco tampoco ha respondido públicamente, aunque en entrevistas anteriores ha asegurado que mantiene una relación cordial con los hijos de Domínguez. Esta nueva revelación, sin embargo, pone en duda esa versión y deja entrever que las tensiones familiares siguen latentes tras la separación.

