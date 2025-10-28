Tras la explosiva revelación de Nadeska Widausky en el programa El valor de la verdad, donde confirmó haber tenido una relación íntima con Christian Cueva mientras este aún estaba casado con Pamela López, la hija mayor de la animadora, Fabiana, rompió su silencio con un mensaje que no pasó desapercibido.

“Jamás lo hubiera elegido a él”, escribió en sus historias de Instagram, en lo que muchos interpretaron como una clara referencia al futbolista.

La frase fue acompañada por una imagen reflexiva y rápidamente se viralizó, generando reacciones divididas entre los seguidores de la familia. Algunos aplaudieron su valentía, mientras otros cuestionaron la exposición pública del conflicto.

Escándalo tras escándalo: Cueva en el ojo de la tormenta

El nombre de Christian Cueva vuelve a estar en el centro de la polémica luego de que Nadeska Widausky revelara detalles íntimos de su relación con el jugador, incluyendo encuentros en Europa y regalos costosos. La modelo aseguró que el futbolista se le insinuó en un Airbnb y que mantuvieron una relación mientras él estaba casado.

Este nuevo episodio se suma a una larga lista de controversias que han marcado la vida personal del exseleccionado nacional, quien ha sido acusado anteriormente de infidelidades, abandono familiar y conflictos legales con Pamela López.

Pamela López guarda silencio, pero reaparece en redes

Aunque Pamela no ha emitido declaraciones directas sobre el nuevo escándalo, sí compartió una publicación en sus redes que muchos interpretaron como una indirecta. En ella, se muestra sonriente junto a su actual pareja, Paul Michael, con quien recientemente protagonizó una pedida de mano.

La animadora parece enfocada en rehacer su vida, mientras sus hijos comienzan a tomar postura frente a los hechos que involucran a su padre. Fabiana, en particular, ha sido una de las voces más visibles en este proceso.

