Lucía de la Cruz y su hijo Christian Wong siguen teniendo un enfrentamiento que ahora podría agravarse, luego que este último mostrara documentos que, según él, confirmarían que su madre es la responsable directa de la cuenta bancaria a la que se depositó una suma de dinero cuestionada.

El artista presentó un poder notarial fechado el 13 de junio de 2025, en el que se especifica que la cantante criolla tiene autorización para manejar la cuenta a su nombre.

“Un poder especial a favor de Lucía de la Cruz para que la apoderada, en nombre y representación de Christian Wong, comparezca ante el banco a fines de abrir, retirar, transferir y cerrar todo tipo de cuenta, así como también para duplicado de tarjeta de débito y tarjeta de crédito”, precisa el documento.

Con esto, Wong sostuvo que las declaraciones de su madre no se ajustan a la verdad: “Yo soy una persona de 40 años, ¿cómo voy a tener mi plata con la plata de mi mamá? Lo único que digo es que no soy responsable de esa cuenta, que mi mamá lo es”.

El cantante también explicó que su intención al mostrar estas pruebas es limpiar su imagen. “Lo hago porque no me gusta que se metan conmigo. Yo siempre he hecho mis cosas solo, he vivido con la familia de mi papá. De buena fe dejé esa cuenta para que puedan manipularla, hacer sus trámites y sus pagos. Jamás pensé que iba a pasar esto. La quiero mucho, la amo mucho, pero somos adultos y cada uno tiene que hacerse responsable de sus actos”, agregó.

Respuesta de la criolla

Por su parte, la cantante criolla reaccionó con dureza en sus declaraciones para el mismo programa. Visiblemente indignada, aseguró que ha decidido cortar lazos con su hijo. “No me interesa Christian, mis nietos son mis nietos pero él no me interesa”, expresó.

Asimismo, criticó que Wong no conversara con ella antes de hacer públicas sus acusaciones y confirmó que tomó la decisión de bloquear todo tipo de comunicación con él.

