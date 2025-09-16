El depósito erróneo de 8.000 soles al hijo de Lucía de la Cruz, Christian Wong de la Cruz, ha generado una fuerte controversia entre la familia de la reconocida cantante criolla y los organizadores del Festival del Arte Negro en Cañete.

Según lo informado, el incidente ocurrió cuando la comisión organizadora del festival, celebrado el 23 de agosto, debía transferir a Ángel García Manzo un monto destinado a cubrir honorarios de artistas locales, premios para candidatas, pagos al marco musical y costos de producción. No obstante, un error administrativo llevó a que los fondos terminaran en la cuenta de Christian Wong, hijo de la intérprete criolla.

Vea también: Lucía de la Cruz celebra 60 años de carrera artística con concierto y habla sobre sus grandes pasiones

El propio García Manzo relató lo sucedido en diálogo con Cañete Reporta: “Yo he estado a cargo de la dirección ejecutiva del festival de arte negro el 23 de agosto, pero hubo un percance por parte de la comisión”. Pese a los intentos de la comisión por comunicarse con la familia para recuperar el dinero y regularizar los pagos, no lograron resultados.

Lucía de la Cruz asegura que no puede devolver el dinero

La cantante sostuvo que la suma debe ser considerada como un adelanto para un próximo show en Cañete: “El dinero ya se gastó, no se va a devolver. Que lo tomen como un adelanto para una futura presentación”, señaló la criolla, dejando en claro su posición frente a la controversia.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO