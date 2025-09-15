Una familia de San Miguel denuncia ser víctima de un carrusel inmobiliario donde podría estar involucrado Luis Luna Morales, hijo del congresista José Luna Gálvez, en una compleja trama que incluye la presunta falsificación de la firma de una anciana fallecida. Los hechos se remontan a 2017, cuando Marita Obregón y su madre, ya fallecida, firmaron un contrato con una inmobiliaria de Marlon Ninahuanaca, quien les prometió un departamento y el 30% de las ventas a cambio de demoler su vivienda para construir un edificio de siete pisos, un acuerdo que derivó en una serie de ventas fraudulentas del mismo predio.

La investigación judicial revela que en 2019 el inmueble fue vendido ilegalmente a Luis Luna Morales por 105 mil soles utilizando una firma falsificada de la fallecida y el poder notarial de una apoderada de 23 años que luego alertó a la familia sobre la estafa. La Fiscalía de La Molina, que ya ha solicitado 10 años de cárcel para Ninahuanaca y 3 para Luna Morales, sigue el caso mientras la familia Obregón, despojada de su hogar tras 40 años de residencia, sobrevive en condiciones precarias a la espera de justicia.

