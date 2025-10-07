La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana Peña Cardoza, informó que el Gobierno otorgará una asistencia económica de 400 soles a los hijos de los choferes asesinados por bandas de extorsionadores. Además, precisó que la ayuda será complementada con acompañamiento psicológico y emocional para los familiares de las víctimas.

La titular del MIMP detalló que el beneficio se entregará de manera bimensual a los menores de edad hasta que cumplan los 18 años, y podría extenderse en caso continúen sus estudios. Peña Cardoza destacó que el Gobierno no solo atenderá los casos de los conductores fallecidos, sino también los de aquellos que resultaron heridos en ataques extorsivos.

“Ya estamos preparando los expedientes y el objetivo y propósito es que puedan tener una asistencia económica bimensual de 400 soles por cada niño, niña o adolescente hasta que cumpla la mayoría de edad y se podría extender si continúa en estudios, además de todos los servicios que tenemos como Estado, por ejemplo Beca 18”, explicó.

Esposas de choferes heridos realizaron pollada

Esta mañana, las esposas de cuatro transportistas heridos organizaron una pollada en San Juan de Lurigancho para solventar los gastos de hospitalización y tratamientos de sus parejas. La actividad se realizó en el patio de maniobras de la empresa Santa Catalina, donde vendieron porciones de pollo a 20 soles.

“Estamos realizando una pollada para poder ayudarnos de alguna forma, para los gastos médicos de nuestras parejas. El tema de la paralización por la inseguridad ciudadana que estamos viviendo se apoya, porque no hay respuesta de parte del Gobierno para que uno pueda salir a trabajar con seguridad”, expresó una de ellas.

Respuesta de la ministra de la Mujer

Consultada al respecto, la titular del MIMP señaló que su despacho coordina con otros sectores para garantizar atención integral a los deudos y heridos por los recientes atentados contra transportistas. Subrayó que el acompañamiento emocional será una prioridad para estabilizar a las familias.

“Hemos tomado hoy día conocimiento de estas actividades que han hecho las esposas de estos cuatro conductores. La acción concreta que estamos haciendo, primero, es el ofrecimiento de ayuda psicológica y emocional, que no es menor, es muy importante estabilizar y proteger a la familia. Detrás de una víctima, hay una familia”, indicó.

