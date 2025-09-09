En una noche inolvidable para el fútbol boliviano, la selección nacional venció 1-0 a Brasil en el Estadio Municipal de El Alto, por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas. El único tanto del partido llegó en el tiempo de descuento del primer tiempo (45+4’), cuando Miguel Terceros convirtió un penal tras una falta sobre Roberto Fernández.

La victoria fue suficiente para que Bolivia sumara 20 puntos y desplazara a Venezuela del séptimo lugar, que otorga el cupo al repechaje internacional. El resultado se combinó con la derrota 3-6 de Venezuela ante Colombia, lo que selló la clasificación de La Verde.

Miguel Terceros, el héroe de la noche

El joven delantero boliviano asumió la responsabilidad desde los doce pasos y no falló: remató con potencia al palo derecho de Alisson Becker, quien no logró detener el disparo. Terceros, que ya había sido figura en partidos anteriores, se consolidó como uno de los máximos goleadores de Bolivia en estas Eliminatorias, con siete tantos en total.

“Este triunfo es para todo el país. Sabíamos que podíamos hacerlo y lo logramos con corazón”, declaró Terceros tras el partido, mientras la afición celebraba en las calles de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

Repechaje en el horizonte: ¿quién será el rival?

Con el boleto asegurado, Bolivia ahora deberá enfrentar a una selección de otro continente en el repechaje intercontinental, programado para marzo de 2026. El rival aún no está definido, pero podría ser un equipo de Asia, Oceanía o Concacaf, dependiendo de los resultados finales en esas confederaciones.

La última vez que Bolivia disputó un Mundial fue en Estados Unidos 1994. Desde entonces, ha estado ausente en las citas mundialistas, pero este resultado renueva la esperanza de millones de hinchas que sueñan con ver a su selección en la élite del fútbol global.

