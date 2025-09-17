Hombre en estado de ebriedad casi muere ahogado tras caer al río Rímac en la madrugada, cuando terminó atrapado en una compuerta de una empresa generadora de energía. Testigos alertaron a las autoridades, lo que permitió que bomberos, serenos y policías acudieran rápidamente al lugar, aunque el sujeto se resistía a ser auxiliado pese al peligro que corría.

El hombre fue identificado como Carlos Alberto Palomino Lai, quien según los primeros reportes se encontraba bajo los efectos de alcohol y drogas, lo que explicaría su conducta errática. Tras varios minutos de tensión, fue rescatado y puesto a disposición de la Policía Nacional, que ahora evalúa su situación legal mientras se recalca la importancia de evitar el consumo de sustancias que exponen la vida al riesgo.

