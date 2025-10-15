Un hombre fue ejecutado por sicarios en una calle de San Martín de Porres, en un hecho que las autoridades presumen fue un ajuste de cuentas. Los asesinos, que merodeaban la zona a bordo de un mototaxi, aprovecharon la soledad de la calle Azucena para dispararle en al menos tres oportunidades, lo que revela una planificación fría del crimen.

La víctima intentó salvar su vida con una desesperada carrera, buscando refugio en una casa vecinal cuya puerta se encontraba abierta en ese instante. Una vecina, quien se encontraba regando sus plantas, fue testigo del momento en que el joven ingresó para escapar de sus perseguidores, un testimonio clave que evidencia el pánico que se vivió segundos antes del fatal desenlace.

