Un hombre fue asesinado con más de diez disparos mientras desayunaba, un hecho brutal que su hija de 10 años presenció a pocos metros de distancia. El crimen ocurrió alrededor de las 7:22 a.m. en el cruce de los jirones Parinacochas y Humboldt, en el distrito de La Victoria, cuando un sujeto encapuchado se aproximó a la víctima y disparó a quemarropa, incluso propinándole un tiro de gracia cuando ya yacía en el suelo. La menor, a quien su padre había enviado a comprar pan momentos antes, regresó justo para ser testigo de la escena, un trauma que impactó a los testigos del lugar.

La víctima fue identificada como José Manuel Estrada González, un empleado de 32 años de una empresa de luminarias quien deja en la orfandad a tres hijos, uno de apenas un año. La Policía Nacional capturó a pocas cuadras a los presuntos autores del crimen con antecedentes penales, quien habría manejado la moto de escape. La esposa de la víctima aseguró que su esposo no tenía problemas con nadie, por lo que las investigaciones manejan la hipótesis de una posible confusión de identidad.

