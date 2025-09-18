Un hombre fue brutalmente asaltado y despojado de su camioneta cuando llegaba a un quinceañero en San Martín de Porres, donde tres sujetos armados lo interceptaron frente al inmueble mientras su familia celebraba en el interior. El violento episodio ocurrió en medio de la noche, cuando las calles se encontraban desoladas, por lo que no pudo pedir ayuda. Sin embargo, las cámaras de seguridad captaron el lamentable hecho.

Vea también: Exministro asegura que las AFP no quebrarán con octavo retiro

Testigos del hecho relataron cómo los delincuentes huyeron del lugar con el vehículo robado, mientras la víctima quedaba en estado de shock por la traumática experiencia. Este caso se suma a las alarmantes estadísticas de robos agravados que ocurren en diferentes distrito de Lima Metropolitana.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO