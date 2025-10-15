Un hombre muere tras ser atacado por un gallo de pelea en un evento en Paramonga, donde Jorge Luis Castillo Corzo de 55 años sufrió un corte en la femoral con las navajas del ave y falleció por shock hipovolémico. El fallecido no se desempeñaba como careador en el evento, ni dueño del ave que lo atacó, aclaran sus familiares.

La tragedia, que ocurrió durante una pelea en el asentamiento humano Las Delicias, evidencia la falta de protocolos de seguridad, pues no existía personal médico ni botiquines para contener la hemorragia que terminó con su vida en minutos. Esta segunda muerte gallística en Barranca revela los riesgos extremos de esta práctica, que continúa desarrollándose sin medidas de protección a pesar de los reiterados incidentes fatales registrados en la región.

