Un hombre recibió una brutal paliza en Chiclayo al enfrentarse a siete delincuentes para evitar el asalto a su enamorada, un acto de valentía que fue captado por las cámaras de seguridad de una residencia en el sector José Olaya. El hecho se desencadenó cuando la víctima, tras un primer forcejeo, corrió tras los asaltantes y provocó que estos chocaran contra un automóvil estacionado, momento que aprovechó para intentar someter a uno de ellos. Sin embargo, el resto de la banda, que se movilizaba en tres motocicletas, reaccionó con extrema violencia, pateando al joven en el suelo e incluso pasando una llanta sobre su cuerpo para neutralizarlo por completo.

La agresión, que incluyó fuertes golpes en la cabeza y la sustracción de sus pertenencias como el celular y las zapatillas, finalizó con la huida de los delincuentes, dejando a la víctima gravemente lesionada en la vía pública. Los vecinos del lugar, quienes alertados por el estruendo presenciaron la escena, denuncian que las autoridades no toman cartas en el asunto frente a la creciente ola de delincuencia que azota la zona. Este caso evidencia los altos riesgos que conlleva oponer resistencia a este tipo de ataques, especialmente cuando se actúa en grupo y con total desprecio por la integridad de las personas.

