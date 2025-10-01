Un hombre demostró una valentía extrema al aferrarse a una mototaxi para impedir la huida de un ladrón que acababa de arrebatar el bolso a su pareja, quien cayó al pavimento entre gritos desesperados cuando el delincuente aceleró bruscamente. El sujeto, que operaba en un vehículo de color rojo, no dudó en arrastrar varios metros al joven, quien se mantuvo agarrado pese al evidente riesgo para su integridad física.

La situación escaló cuando el criminal se estrelló deliberadamente contra un auto estacionado para desprenderse del perseguidor, lo que provocó que el hombre cayera violentamente al suelo y resultara herido. Testigos del hecho, ocurrido alrededor de las 8 de la noche en la cuadra 18 de la avenida Revolución en Villa El Salvador, auxiliaron inmediatamente a la víctima, quien sangraba de la cabeza pero mantenía consciencia. Vecinos de la zona manifestaron su preocupación ante la frecuencia de estos asaltos, que según relataron ocurren “día y noche” utilizando mototaxis informales, mientras la pareja sobreviviente espera que las autoridades capturen al responsable.

