Un hombre sufrió una convulsión al volante en Estados Unidos, lo que provocó que su auto saliera volando varios carriles antes de estrellarse contra un área boscosa en Long Island. El impactante incidente, que fue captado en video por cámaras de seguridad, muestra cómo el vehículo se descontrola completamente mientras atraviesa la autopista a alta velocidad, en una escena que testigos describieron como sacada de una película de acción.

Milagrosamente, el conductor solo resultó con heridas leves y no hubo otros afectados, según confirmaron las autoridades locales que llegaron al lugar de los hechos. El hombre fue trasladado inmediatamente a un hospital de Nueva York, donde recibió atención médica especializada para tratar tanto las lesiones del accidente como la condición médica que originó la convulsión repentina.

