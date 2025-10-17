La Plaza Francia amaneció con arreglos fúnebres y carteles que honran la memoria de “Truko”, cuyo legado como artista del pueblo permanece vivo en la comunidad. Aunque este espacio se ha convertido en un punto de encuentro para el duelo colectivo, donde ciudadanos recuerdan su impacto, también evidencia la tensión que persiste, ya que conductores y manifestantes debaten la situación nacional.

Vea también: VES: Transportistas bloquearon óvalo de Chepén por muerte de compañero y usuarios quedan varados en paraderos

La partida del cantante, que ocurrió hace dos días por un disparo efectuado por un suboficial, ha generado un reclamo unánime por un país más justo. Mientras el agente involucrado permanece en el Hospital de la Policía, la vigilia continúa, demostrando que su muerte ha unificado las voces que exigen cambios, porque su figura trasciende para convertirse en un símbolo de las protestas.

